La Nintendo Switch va stopper le partage sur X (Twitter), le réseau social réagit

À partir du 10 juin 2024, les joueurs avec une Nintendo Switch ne pourront plus partager leurs captures d’écran et vidéos sur X (ex-Twitter) depuis la section Album de la console. Il ne sera également plus possible d’envoyer des demandes d’amis à des utilisateurs sur les réseaux sociaux via la fonction de suggestions d’amis.

Fin d’intégration entre la Nintendo Switch et X

Nintendo n’a pas donné de raison explicite pour la suppression de la fonctionnalité, mais les grandes entreprises comme elle, Sony et Microsoft sont facturées plus de 40 000 dollars par mois si elles veulent maintenir l’intégration. Cela s’explique par le fait que X a décidé de faire payer l’usage de son API depuis qu’Elon Musk est aux commandes.

Un élément intéressant est que X a décidé de répondre au message de Nintendo. La plateforme indique :

La communauté des joueurs est l’une des plus importantes et des plus dynamiques sur notre plateforme, et nous sommes dédiés à l’amélioration et au support des fonctionnalités liées au jeu. Dans le cadre de l’arrêt programmé par Nintendo du partage de contenu vers X depuis la Nintendo Switch, à partir du 11 juin, les utilisateurs devront mettre en ligne les médias de jeu de la Switch directement sur leurs smartphones et les partager en mode natif sur notre plateforme. Notre partenariat avec Nintendo reste solide et nous travaillons ensemble pour assurer une transition en douceur pour tous les utilisateurs. Nous continuerons à collaborer avec nos partenaires pour offrir de nouvelles expériences passionnantes à notre communauté mondiale de joueurs.

Microsoft a désactivé l’intégration entre la Xbox et X en mars 2023. Sony a fait de même pour la PlayStation en novembre. Là aussi, la raison du retrait est le coût de l’API.