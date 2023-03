Twitter dévoile les prix pour son API, dont une offre gratuite

Twitter a décidé de revoir l’usage de son API et dévoile aujourd’hui trois offres, dont une gratuite avec des limitations. Les développeurs qui veulent davantage de requêtes devront prendre une formule payante.

Dans le cadre de l’offre gratuite, destinée aux bots et à d’autres fins de test, les comptes peuvent publier jusqu’à 1 500 tweets par mois, mais n’auront pas accès à d’autres fonctionnalités. Cela pourrait offrir une bouée de sauvetage à certains des célèbres comptes bots de Twitter, mais à environ 50 tweets par jour, cela pourrait s’avérer trop limité pour ceux qui publient plus fréquemment.

Il y a ensuite un abonnement qui a pour nom Basic et qui coûte 100$/mois. Il permet de poster jusqu’à 3 000 tweets par mois au niveau de l’utilisateur et jusqu’à 50 000 tweets par mois au niveau de l’application. On retrouve également une limite de lecture de 10 000 tweets par mois, ce qui est bien inférieur à ce qui était proposé auparavant.

Enfin, il y a une offre Entreprise où il est possible d’avoir des limites encore plus élevées, mais les détails ne sont pas publics. Twitter dit seulement que cette offre comprendra un « accès de niveau commercial qui répond à vos besoins spécifiques et à ceux de vos clients », et d’autres caractéristiques.

Que va-t-il advenir des chercheurs et des universitaires qui utilisent actuellement l’API de Twitter pour leurs travaux ? Dans une série de tweets, l’entreprise a déclaré qu’elle « cherchait de nouvelles façons de continuer à servir cette communauté », mais n’a pas donné plus de détails.

Les abonnements et l’offre gratuite pour l’API de Twitter sont d’ores et déjà disponibles depuis cette page.