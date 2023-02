Twitter va maintenir un accès gratuit à son API, mais seulement pour certains bots

Changement de programme pour Twitter, qui va finalement conserver un accès gratuit à son API. Mais le réseau social va imposer une règle : cet accès sera uniquement disponible pour « les bots proposant du bon contenu qui se veut gratuit », explique Elon Musk.

Reste à savoir maintenant ce que Twitter qualifie comme « bon contenu ». C’est assez vague comme description, surtout qu’un contenu peut être jugé bon pour certaines personnes et mauvais pour d’autres. À noter également que le nouvel accès aura seulement un droit de lecture et non d’écriture.

L’abandon de l’accès gratuit à l’API de Twitter a été annoncé la semaine dernière. Le réseau social avait indiqué y mettre un terme à compte du 9 février et imposer un abonnement payant pour ceux qui veulent continuer à en profiter.

Pourquoi cet arrêt de l’accès gratuit ? Twitter n’avait rien dit au départ, mais Elon Musk a finalement justifié le choix. Le patron du réseau social déclare : « L’API gratuite fait actuellement l’objet de graves abus de la part des escrocs et des manipulateurs d’opinion. Il n’y a pas de processus de vérification ou de coût, il est donc facile de créer 100 000 bots pour faire de mauvaises choses. Il suffirait de 100$/mois pour un accès à l’API avec vérification de l’identité pour que les choses s’améliorent considérablement ».

Yeah, free API is being abused badly right now by bot scammers & opinion manipulators. There’s no verification process or cost, so easy to spin up 100k bots to do bad things.

Just ~$100/month for API access with ID verification will clean things up greatly.

— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2023