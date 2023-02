Twitter met fin à l’accès gratuit de son API : il va falloir payer

Un changement notable est à noter chez Twitter, avec le réseau social qui décide de mettre fin à l’accès gratuit de son API. Le seul moyen de continuer à l’utiliser va impliquer de payer un abonnement.

Bye bye la gratuité de l’API

La fin de l’API gratuite pour Twitter va avoir un impact sur plusieurs services, applications, sites et plus encore. Des comptes qui postent automatiquement des tweets vont également ne plus être en mesure de le faire, sauf si les auteurs prennent l’abonnement.

Dans une série de tweets, Twitter indique :

À partir du 9 février, nous ne prendrons plus en charge l’accès gratuit à l’API de Twitter, tant pour la version 2 que pour la version 1.1. Un abonnement payant basique sera disponible à la place. Au fil des années, des centaines de millions de personnes ont envoyé plus de 1 000 milliards de tweets et des milliards d’autres chaque semaine. Les données de Twitter font partie des ensembles de données les plus puissants au monde. Nous nous engageons à permettre un accès rapide et complet pour que vous puissiez continuer à créer avec nous. Nous reviendrons avec plus de détails sur ce que vous pouvez attendre la semaine prochaine.

Over the years, hundreds of millions of people have sent over a trillion Tweets, with billions more every week. — Twitter Dev (@TwitterDev) February 2, 2023

Sans surprise, cette nouvelle ne plaît pas du tout aux développeurs et autres qui dépendent de l’API. À cela s’ajoute le délai : l’accès gratuit sera coupé dans une semaine. C’est peu de temps pour s’adapter et trouver un plan B.

Cette décision vise à transformer l’API de Twitter en un produit payant afin d’augmenter les revenus du réseau social. Elon Musk a racheté l’entreprise pour 44 milliards de dollars et l’un des premiers changements majeurs a été de proposer des abonnements Twitter Blue aux masses, offrant à quiconque la possibilité d’obtenir une coche de vérification bleue pour 8 dollars par mois.