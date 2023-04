Le partage d’images/vidéos Xbox vers Twitter n’est plus possible

Les joueurs de Xbox ne sont plus en mesure de partager une capture sous forme d’image ou une vidéo effectuée depuis la console vers Twitter. En effet, Microsoft a décidé de complètement désactiver l’option. C’est également le cas depuis la Xbox Game Bar sur Windows.

Vient une question toute simple : pourquoi ce retrait ? Microsoft ne le dit pas publiquement, mais tout porte à croire que c’est en lien avec la nouvelle facturation du réseau social en ce qui concerne l’usage de son API. L’API permet de nombreux usages, dont le fait de poster un message via un service tiers. Depuis quelques jours, Twitter demande 42 000 dollars par mois aux entreprises comme Microsoft pour utiliser son API. Et comme nous pouvons le voir, Microsoft n’a pas envie de payer une telle somme, d’où l’abandon du partage de captures/vidéos depuis ses consoles.

Le compte Twitter officiel de Xbox a réagi à cet abandon, en restant vague et ne donnant pas la raison. Il précise toutefois qu’il reste possible de partager les images et vidéos en passant par l’application Xbox sur iOS et Android. Cela nécessite donc une étape supplémentaire, au lieu de tout faire depuis la console.

Au-delà du partage sur Twitter à partir des consoles Xbox, Microsoft supprime également la prise en charge de Twitter par sa plateforme publicitaire. La société a indiqué que le support prendra fin le 25 avril — les utilisateurs de la plateforme publicitaire ne pourront plus gérer les tweets via l’outil de gestion des réseaux sociaux inclus. Cela semble avoir agacé Elon Musk, qui a répondu à un tweet sur l’abandon du support de Microsoft en faisant comprendre qu’il serait temps d’avoir un procès, affirmant que Microsoft « s’est entraîné à utiliser illégalement les données de Twitter ».