PlayStation 4 et 5 : le partage sur X (Twitter) va s’arrêter

Sony annonce que les joueurs avec une PlayStation 4 ou 5 ne pourront plus partager leurs contenus sur X (ex-Twitter) à compter du 13 novembre. L’intégration entre les consoles et le réseau social sera complètement coupée dans une semaine.

Sur son site, Sony indique :

À compter du 13 novembre 2023, l’intégration avec X (anciennement Twitter) ne fonctionnera plus sur les consoles PlayStation 5 et PlayStation 4. Ceci inclut la possibilité de voir du contenu publié sur X sur une PS5/PS4, mais aussi de publier et d’afficher du contenu, des trophées ou toute autre activité liée au jeu sur X directement depuis une PS5/PS4 (ou d’associer un compte X à cet effet).

Avec la suppression de l’intégration de X, les joueurs avec une PlayStation devront réaliser des étapes supplémentaires pour partager leurs médias sur la plateforme. La méthode la plus simple consiste à utiliser l’application officielle PlayStation pour Android et iOS, qui permet aux utilisateurs de transférer des captures d’écran et des vidéos de leur console PlayStation vers un appareil mobile.

Au fait, pourquoi cet abandon ? Sony ne le dit pas publiquement, mais il y a fort à parier que c’est en lien avec les coûts de l’API pour X. Les nouveaux tarifs sont en place depuis quelques mois maintenant et cela peut représenter un coût de plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois pour un groupe comme Sony étant donné le nombre de partages effectués par les joueurs.

Il faut savoir que Microsoft a aussi coupé son intégration de X avec les Xbox. Pour le coup, la société a annoncé publiquement que c’était lié aux coûts de l’API. Pour sa part, Nintendo propose toujours l’intégration avec la Switch.