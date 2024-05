Tesla gèle ses embauches aux Etats-Unis

Des résultats moins bons qu’attendus, un rappel massif du Cybertruck qui fait tâche, un cours de bourse en chute libre et un Elon Musk toujours aussi incontrôlable : Tesla traverse une mauvaise passe, un « momentum » difficile qui a débouché sur le licenciement de près de 20 000 employés en moins d’un an. Quelques semaines après une nouvelle salve de licenciements massifs, il semble bien que le constructeur automobile ait décidé de drastiquement réduire la voilure et de continuer à fonctionner avec les équipes en place : Tesla a pratiquement gelé ses embauches sur le territoire nord américain. Mercredi 8 mai, seuls trois offres de postes étaient répertoriées sur le site de Tesla, principalement des postes d’ouvriers spécialisés sur les chaines de montage Tesla, le constructeur offrant une formation de sept semaines sans aucune certitude concernant une embauche finale à temps plein.

Au 1er mai, la page « emploi » de Tesla affichait plus de 3400 offres de postes aux États-Unis, au Mexique, au Canada et à Porto Rico, la plupart des postes se concentrant alors sur les sites des usines géantes de Tesla. En 24 heures donc, toutes ces offres ont été retirées, ce qui semble confirmer un arrêt brutal du programme d’embauche. Il ne reste que quelques centaines d’offres de postes publiées sur LinkedIn… mais ces dernières concernent uniquement le marché chinois.

A noter que c’est la deuxième fois que Tesla retire de son site toutes ses offres d’emploi. Le premier « gel » remonte au 16 avril dernier, mais il s’agissait visiblement d’un problème technique, les offres de postes ayant été rétablies quelques jours plus tard.