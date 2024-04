Gros coup de mou pour Tesla, dont les ventes ont chuté de 8,5% sur le premier trimestre 2024

Cela n’était plus arrivé depuis 2020. Tesla a annoncé il y a quelques heures que ses ventes ont baissé de 8,5% sur le premier trimestre 2024. L’entreprise texane a livré 386 810 véhicules sur la période (422 875 en 2023) et en a produit 433 371 (-1,7%) , ce qui signifie qu’il lui en reste près de 46000 sur les bras à la fin du trimestre. Du jamais vu. Sur les 386 810 véhicules livrés au premier trimestre 2024, 369 783 sont des Model 3 ou Model Y. 15 985 ventes concernent les Model S et Model X.

Tesla avait pourtant anticipé une baisse des ventes et diminué son volume de production, mais la chute a été plus importante que prévue. Tesla attribue cette contre-performance aux fermetures d’usines qui font suite aux détournements de navires en relation avec le conflit de la mer Rouge ainsi qu’à un incendie criminel dans la Gigafactory de Berlin, des explications assez peu convaincantes sachant que la société a encore des dizaines de milliers de véhicules en stock qui n’ont pas trouvé preneur.

Le modèle de Tesla « accessible » serait loin d’être prêt

Les chiffres font d’autant plus mal que le trimestre précédent (Q4 2023), Tesla a produit 494 989 véhicules et en a livré 484 507. Cette baisse des ventes exceptionnelle (la première depuis 2020 donc) a entrainé une chute de l’action Tesla de 5%, soit -33% depuis le début de l’année. Une mauvaise passe. Le marché du VE est pourtant en pleine explosion (+40% de ventes aux Etats-Unis sur le Q4 2023), ce qui pourrait signifier que c’est cette concurrence accrue qui pose problème à Tesla. L’entreprise texane annonce en outre qu’elle prévoit un taux de croissance « considérablement plus faible » cette année qu’en 2023. Elon Musk joue même la carte de la transparence en ajoutant que le projet d’un véhicule à faible coût – susceptible de doper les ventes – était encore loin de la concrétisation.