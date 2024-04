Tesla rappelle ses Cybertruck pour un problème de pédale d’accélérateur

C’est le premier gros « couac » depuis la commercialisation du véhicule : Tesla annonce le rappel de la totalité des Cybertruck expédiés jusqu’à ce jour, soit 3 878 véhicules électriques, en raison d’un gros problème sur la pédale d’accélérateur. Cette dernière aurait en effet tendance à se déloger en partie et à se coincer dans le plancher du véhicule en position d’accélération « constante », ce qui constitue évidemment un risque d’accident pour les propriétaires de Cybertruck. Ce grave défaut a été notifié à la National Highway Traffic Safety Administration, et les véhicules concernés devront cette fois être retournés physiquement au constructeur. Tesla aurait même stoppé les livraisons de Cybertruck en attendant que tout revienne à la normale.

Tesla incrimine un problème d’assemblage

La firme américaine a été informée de ce soucis technique le 31 mars dernier, et le 3 avril un second témoignage est venu en quelque sorte confirmer que le problème n’était pas isolé. Le constructeur a alors effectué ses propres tests, et le 12 avril a décidé de battre le rappel après avoir déterminé qu’« un changement non approuvé a introduit du lubrifiant (savon) pour faciliter l’assemblage des composants de la plaquette sur la pédale d’accélérateur », et que « le lubrifiant résiduel a réduit la rétention de la plaquette sur la pédale. »

Tesla semble donc indiquer qu’il s’agit moins d’une erreur de conception que d’assemblage, ce qui est plutôt rassurant en un sens (il aurait été beaucoup plus inquiétant que le blocage de la pédale provienne d’une erreur de conception). Une nouvelle pédale d’accélérateur sera installée sur tous les Cybertruck déjà commercialisés et des modifications ont déjà été apportées sur la chaine de montage.