Tesla licencie plus de 10% de son effectif, soit 14 000 employés

Au tour de Tesla de licencier, avec le groupe automobile qui a décidé de se séparer de plus de 10% de son effectif. Cela représente au moins 14 000 employés.

Elon Musk a annoncé les licenciements dans un e-mail envoyé aux employés de Tesla et relayé par Electrek. Le dirigeant indique :

Au fil des ans, nous avons connu une croissance rapide, avec de multiples usines réparties dans le monde entier. Cette croissance rapide a entraîné une duplication des rôles et des fonctions dans certains domaines. Alors que nous préparons l’entreprise à sa prochaine phase de croissance, il est extrêmement important d’examiner tous les aspects de l’entreprise pour réduire les coûts et augmenter la productivité.

Dans le cadre de cet effort, nous avons procédé à un examen approfondi de l’organisation et pris la décision difficile de réduire nos effectifs de plus de 10% au niveau mondial. Il n’y a rien que je déteste plus que cela, mais il faut le faire. Cela nous permettra de nous alléger, d’innover et d’être prêts pour la prochaine phase de croissance.