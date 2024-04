Intelligence artificielle : Google reconnaît que les modèles actuels ne sont « pas parfaits »

Shailesh Prakash, directeur général de Google Actualités, a reconnu que les modèles actuels d’intelligence artificielle « ne sont pas du tout parfaits », mais « progressent rapidement », quelques semaines après la suspension de son outil de génération d’images avec Gemini pour cause d’inexactitudes historiques.

Beaucoup de progrès sont nécessaires pour l’IA

Pour situer où nous en sommes avec l’IA, le responsable de Google a fait une analogie avec le football. « Une partie dure 90 minutes, je dirais que nous sommes dans les 5 premières minutes », a-t-il lancé lors d’une intervention au festival international de journalisme de Pérouse en Italie. « Donc, c’est très tôt. Ces modèles progressent rapidement. Ils ne sont pas du tout parfaits », a ajouté Shailesh Prakash.

En février, peu après avoir lancé Gemini, sa nouvelle IA générative, Google avait suspendu la génération d’images de personnes à la suite de nombreux signalements d’utilisateurs. Une requête sur un soldat allemand de 1943 avait par exemple donné lieu à des images de militaires asiatiques ou à la peau noire. « C’est totalement inacceptable et nous nous sommes trompés », avait réagi le patron de Google, Sundar Pichai.

L’année dernière, Google a par ailleurs indiqué mettre au point un nouvel outil d’intelligence artificielle censé aider les journalistes à écrire leurs articles, en partenariat avec plusieurs grands noms de la presse. « Nous travaillons dur » et « je suis un optimiste », a assuré le responsable de Google Actualités. « Ces outils sont des outils avec l’humain dans la boucle », a-t-il souligné, face aux craintes exprimées parfois sur le possible remplacement des journalistes par des machines. Les nouveaux outils vont permettre d’être « plus créatifs, plus ambitieux », selon lui.

Le responsable a expliqué travailler notamment à un « balisage » : il sera possible de consulter les sources de l’IA pour vérifier que la machine n’a pas eu d’« hallucinations », inventant des éléments. Ainsi, « à la fin, la responsabilité vous incombe », a-t-il insisté.