Gemini : Sundar Pichai, le CEO de Google, réagit à la controverse

Il n’y aura pas de ronds de jambes du côté de Sundar Pichai, le CEO de Google. Alors que Gemini a perdu 70 milliards de valorisation suite à la controverse sur le refus de l’IA de représenter des personnes à la peau blanche, le patron de Google met les pieds dans le plat en s’adressant à ses employés, bien loin des articles complaisants de certains médias sur cette affaire : « Je souhaite résoudre les problèmes récents liés aux réponses problématiques de texte et d’image dans l’application Gemini (anciennement Bard). Je sais que certaines de ses réponses ont offensé nos utilisateurs et fait preuve de parti pris – pour être clair, c’est complètement inacceptable et nous nous sommes trompés. »

Le ton est direct, et il ne s’agit pas cette fois de rejeter la faute sur l’IA elle-même comme l’a fait il y a quelques heures Demis Hassabis, le CEO de Deepmind (division de Google à qui l’on doit Gemini). « Notre mission d’organiser l’information mondiale et de la rendre universellement accessible et utile est sacro-sainte. » continue Pichai.« Nous avons toujours cherché à fournir aux utilisateurs des informations utiles, précises et impartiales sur nos produits. C’est pourquoi les gens leur font confiance. Cela doit être notre approche pour tous nos produits, y compris nos produits Al émergents. Nous mènerons un ensemble d’actions claires, notamment des changements structurels, des directives produit mises à jour, des processus de lancement améliorés, des évaluations, ainsi que des recommandations techniques. Nous examinons tout cela et apporterons les changements nécessaires ».

Et visiblement, les ingénieurs sont à pied d’oeuvre pour que de tels dérapages ne se reproduisent plus (dérapages qui en plus alimentent la frange alt-right et complotiste, comme on a pu le constater ces derniers jours avec les nombreuses interventions d’Elon Musk sur le sujet) : « Nous constatons déjà une amélioration substantielle sur un large éventail de prompts. Aucune Al n’est parfaite, surtout à ce stade émergent du développement de l’industrie, mais nous savons que la barre est haute pour nous et nous la maintiendrons aussi longtemps qu’il le faudra. Et nous examinons aussi ce qui s’est passé et veillerons à le corriger à grande échelle. »