5G : Orange attaque Free en justice pour communication trompeuse

Orange n’apprécie pas vraiment les pratiques de Free en ce qui concerne sa communication sur la 5G, au point que l’opérateur historique a décidé d’attaquer le groupe de Xavier Niel au tribunal de commerce de Paris.

Une communication trompeuse pour la 5G de Free selon Orange

Dans ses différentes campagnes publicitaires, Free Mobile assure disposer du « plus grand réseau 5G de France », notamment en affirmant qu’il est l’opérateur possédant le plus d’antennes. En soi, c’est vrai, les données de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) montrent tous les mois que Free est devant Orange, SFR et Bouygues Telecom. Mais pour Orange, son concurrent a une communication plus que discutable en n’étant pas très précis.

L’opérateur fait notamment un lien avec la brochure tarifaire de Free Mobile, dans laquelle le groupe dit proposer un « débit maximum théorique en réception » en 5G « jusqu’à trois fois les débits de la 4G de Free ». Il ajoute que son « débit maximum théorique en émission » va « jusqu’à 1,7 fois les débits de la 4G de Free ». Mais tout dépend des fréquences utilisées et Free Mobile préfère celles de 700 MHz. Celles-ci portent plus loin que les 2,1 et 3,5 GHz. En revanche, le débit est inférieur. C’est l’inverse avec les fréquences hautes qui proposent un meilleur débit, mais ont une portée limitée.

Tout est une question de fréquences

Selon le dernier observatoire de l’ANFR, Free Mobile a 5 727 sites 5G en 3,5 GHz dans l’Hexagone, contre 7 765 pour Bouygues Telecom, 7 970 pour SFR et 9 476 pour Orange. En parallèle, Free est le seul des quatre grands opérateurs à avoir choisi de déployer massivement la 5G via des fréquences 700 MHz. Il dispose de 19 040 sites 5G sur ce créneau. Cela lui permet d’avoir une couverture plus importante du territoire. Il revendique d’ailleurs une couverture mobile en 5G de plus de 94% de la population, très loin devant ses rivaux.

En face, Orange dit couvrir 60% de la population. Mais cela passe quasi exclusivement par les fréquences 3,5 GHz, ce qui offre de biens meilleurs débits. L’opérateur s’en vante d’ailleurs, en affirmant « offrir les meilleurs débits à ses utilisateurs ».

C’est donc là qu’intervient l’attaque au tribunal de commerce de Paris. Orange veut plus de transparence et forcer Free à détailler les débits maximums proposés pour chaque bande de fréquences qu’il utilise, à l’instar de ce que font les autres opérateurs.

Rien à signaler chez SFR et Bouygues Telecom

Pour leur part, SFR et Bouygues Telecom, qui utilisent tous les deux des fréquences moyennes et hautes pour leurs réseaux 5G, sont transparents à ce sujet au niveau de leurs brochures tarifaires. Le premier, par exemple, parle de « performances différentes suivant les fréquences utilisées ». Il évoque des débits « de 2 Gb/s en bande de fréquences 3,5 GHz, et de 995 Mb/s en bande de fréquences 2 100 MHz ».

L’attaque d’Orange au sujet de Free au tribunal de commerce de Paris a eu lieu en 2021. Mais l’affaire fait parler d’elle aujourd’hui parce que les deux opérateurs ont été entendus le 26 mars dernier par le tribunal de commerce de Paris. Le jugement devrait tomber le 15 mai prochain, selon La Tribune.