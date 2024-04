Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour mars 2024

Les données pour le déploiement de la 4G et de la 5G en France en mars 2024 sont publiées par l’Agence nationale des fréquences (ANFR). C’est un moyen de voir quel opérateur a été le plus actif.

À l’instar du précédent comptage, c’est Bouygues Telecom qui a été l’opérateur le plus actif avec 432 nouveaux sites 5G, ce qui lui permet d’en avoir 13 140 au total. Il a misé sur les bandes de fréquence 2,1 et 3,5 GHz. Orange le suit avec 310 nouveaux sites 5G, pour un total de 9 526. Là encore, il a été question des bandes de fréquence 2,1 et 3,5 GHz.

SFR est troisième avec 205 nouveaux sites 5G, pour un total de 11 519. Comme Orange et Bouygues Telecom, l’opérateur au carré rouge s’est concentré sur les 2,1 et 3,5 GHz. Vient enfin le cas de Free Mobile qui compte… 1 nouveau site 5G. Cela a concerné le 700 MHz. Le groupe de Xavier Niel a dans le même temps obtenu 190 nouvelles autorisations, mais les sites en question ne sont pas opérationnels. Au total, Free Mobile compte 19 068 sites 5G en France.

36 844 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls neuf sites n’hébergent que de la 5G.

En ce qui concerne la 4G, voici le détail :