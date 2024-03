Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour février 2024

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié les données concernant le déploiement de la 4G et la 5G en février 2024 par les opérateurs français. C’est l’occasion de voir qui d’Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile a été le plus actif.

Les données de déploiement 4G/5G pour février 2024

Bouygues Telecom a été l’opérateur le plus actif cette fois avec 241 nouveaux sites 5G, pour un total de 12 708 dans le pays. L’opérateur s’est focalisé ce mois-ci sur les bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz. Il est suivi par Free Mobile avec ses 161 nouveaux sites 5G, ce qui lui fait un total de 19 067. Ici, le groupe de Xavier Niel s’est concentré sur le 700 MHz et le 3,5 GHz. Orange arrive à la troisième position avec 124 nouveaux sites 5G, soit 9 216 au total, avec un accent sur le 3,5 GHz. Et il y a SFR avec 122 nouveaux sites 5G pour un total de 11 314. Il a déployé sur le 2,1 et le 3,5 GHz.

36 481 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls huit sites n’hébergent que de la 5G.

En ce qui concerne la 4G, voici le détail :

Orange (30 555 sites, + 164 en février 2024) ;

SFR (26 394 sites, + 69 en février 2024) ;

Bouygues Télécom (26 999 sites, + 124 sur la même période) ;

Free Mobile (26 289 sites, + 153 sur la même période).

Nous pouvons voir qu’en février 2024, SFR a été l’opérateur le moins actif aussi bien sur la 4G que sur la 5G.