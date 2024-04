IA générative : la France lance un appel pour le développement d’applications

Le ministère de l’Économie va lancer un appel à projets de plusieurs dizaines de millions d’euros pour développer des applications basées sur l’intelligence artificielle générative, a annoncé Marina Ferrari, la secrétaire d’État en charge du Numérique.

La France veut miser sur l’intelligence artificielle

Le but : trouver les futurs Mistral AI (développeur de grands modèles de langages), société française championne de l’IA en Europe, au sein de l’écosystème numérique français.

« Nous ciblerons les applications de l’IA générative qui présentent les meilleures opportunités de marché », a affirmé à l’AFP Marina Ferrari. « Nous soutiendrons également les projets collaboratifs, prioritairement dans les domaines du droit, de la santé, du chiffre et de la programmation informatique », a-t-elle détaillé.

Pour l’exécutif, l’objectif est de s’assurer que les outils développés dans ce cadre puissent être répliqués chez d’autres utilisateurs d’un même secteur d’application, voire dans d’autres secteurs, pour optimiser l’investissement d’argent public.

Cette annonce fait suite au rapport rendu mi-mars à l’Élysée par le Comité de l’intelligence artificielle générative, qui estimait que la France devrait investir 5 milliards d’euros par an sur cinq ans si elle voulait rester dans la course face aux États-Unis et à la Chine. « Ce rapport (…) nous appelle à massifier les usages de l’IA, à diversifier ses applications, à engager sa massification : nous allons nous en donner les moyens avec cet appel à projets de plusieurs dizaines de millions d’euros », a affirmé Marina Ferrari.

Dans le détail, le ministère de l’Économie indique que les projets devront présenter une assiette de travaux comprise entre 1 et 5 millions d’euros. Cette opération vise à faire émerger des technologies souveraines spécialisées, dans la lignée d’entreprises comme Jimini (documents juridiques), Bioptimus (biologie) ou Nabla (assistant médical).

Le premier plan IA de 2018, qui était doté de 1,5 milliard, ne concernait pas les IA génératives, la technologie à l’œuvre derrière des outils grand public comme ChatGPT ou Midjourney.