Intelligence artificielle : Microsoft annonce un partenariat avec le français Mistral AI

Microsoft vient d’annoncer un partenariat pluriannuel avec Mistral AI, une startup française spécialisée dans l’IA et déjà évaluée à environ 2,1 milliards de dollars. Selon le Financial Times, Microsoft investira une somme mineure dans cette toute jeune entreprise, un an après avoir investi plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI. Grâce à ce partenariat, les modèles de langage ouverts et commerciaux de Mistral AI seront disponibles sur la plateforme Azure AI de Microsoft, ce qui fera de Mistral AI la seconde entreprise à proposer un modèle commercial sur Azure (après OpenAI bien sûr). Ce partenariat se concentrera également sur le développement et le déploiement de prochains grands modèles de langage. En même temps que l’annonce de ce partenariat, Mistral AI a dévoilé son nouveau modèle d’IA baptisé sobrement Mistral Large, ce dernier étant conçu pour concurrencer frontalement le modèle GPT-4 d’OpenAI. En revanche, et contrairement aux présentes modèles de langage de la startup, Mistral Large ne sera pas disponible en open source.

Et ce n’est pas tout : Mistral Small est disponible dès aujourd’hui, une IA qui à terme devrait être hébergée sur l’infrastructure de Mistral (située en Europe), ou via Azure AI Studio et Azure Machine Learning. Mistral AI lance aussi ce jour « Le Chat », une IA conversationnelle destinée aux entreprises et déjà disponible pour les clients d’Azure. « Ce nouveau modèle possède des capacités de raisonnement uniques, maîtrise le code et les mathématiques, et parle couramment cinq langues [français, anglais, allemand, espagnol et italien]», précise Mistral AI dans son communiqué. Une journée très très chargée donc. Pour couronner le tout, il faut noter que la page publique de Groq, la startup américaine qui a mis au point un processeur LPU révolutionnaire, fonctionne aussi sur un chatbot de Mistral AI. Décidément, la jeune pousse française a le vent dans le dos en ce moment. Serait-ce du mistral ?