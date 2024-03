PlayStation Plus avril 2024 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony met en ligne la liste des jeux PS4 et PS5 qui seront offerts en avril avec le PlayStation Plus. Il s’agit ici de l’abonnement Essential. Les jeux spécifiques aux offres Premium et Extra seront dévoilés plus tard. Il vous reste encore quelques jours pour récupérer les titres de mars.

Les jeux offerts avec le PlayStation Plus en avril 2024

Le premier jeu offert est Immortals of Aveum (PS5). Ce jeu de tir en solo et en vue subjective raconte l’histoire de Jak, nouvelle recrue des mages de combat, un ordre d’élite chargé de protéger un monde au bord du gouffre. La magie est au cœur de vos attaques et de votre défense. Découvrez des combats de sorts à la première personne rapides et fluides.

En deuxième jeu, on retrouvera Minecraft Legends (PS4, PS5). Découvrez les mystères de Minecraft Legends, un nouveau jeu de stratégie et d’action. Explorez une terre douce, aux ressources abondantes et aux biomes luxuriants, au bord de la destruction. Face à l’arrivée des piglins ravageurs, c’est à vous qu’il revient de former des alliances et de les mener dans des batailles stratégiques pour sauver la Surface. Défiez vos amis ou faites équipe lors de batailles en ligne intenses pour un maximum de huit joueurs.

Le troisième titre est Skul: The Hero Slayer (PS4). Lors de l’attaque du château du Roi-démon par un groupe d’aventuriers héroïques, tous les démons ont été constitués prisonniers, à l’exception d’un modeste squelette répondant au nom de Skul, qui doit désormais sauver ses frères démons. Ce jeu d’action et de plateformes en 2D possède les caractéristiques d’un rogue-like, telles que des cartes toujours différentes ou un arsenal en constante évolution de compétences offrant une portée, une vitesse et une puissance uniques.

À noter également qu’il y a le Mega Bundle Overwatch 2. Le pack inclut :