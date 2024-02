PlayStation Plus mars 2024 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony présente la liste des jeux PS4 et PS5 qui seront offerts avec le PlayStation Plus en mars. Cela concerne ici les joueurs avec l’abonnement Essential. La liste pour les abonnements Premium et Extra sera dévoilée plus tard. À noter qu’il reste encore quelques jours pour récupérer les titres de février.

Les jeux offerts avec le PlayStation Plus en mars 2024

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus en mars est EA Sports F1 23 (PS4, PS5). Découvrez un nouveau chapitre du mode histoire “Point de rupture”, avec ses histoires menées tambour battant et ses rivalités enflammées. Affrontez vos concurrents sur les nouveaux circuits de Las Vegas et du Qatar, et gagnez des récompenses et des améliorations dans F1 World.

En deuxième jeu, on retrouve Sifu (PS4, PS5). C’est un jeu de combat affichant un style unique et sans concession, qui offre des combats à mains nues dans un environnement urbain contemporain. Il vous permet d’incarner un jeune disciple du kung-fu cherchant à se venger de ceux qui ont assassiné sa famille. Seul contre tous, une myriade d’ennemis se tient devant lui, sans le moindre allié à ses côtés. Il ne pourra compter que sur sa maîtrise unique du kung-fu pour l’emporter et préserver l’héritage de sa famille.

Le troisième jeu est Hello Neighbor 2 (PS4, PS5). Résolvez le mystère des enfants disparus dans le hameau de Raven Brooks, avec la suite du célèbre jeu d’horreur et de furtivité pour toute la famille.

Vient ensuite Destiny 2 : La Reine Sorcière (PS4, PS5). Plongez dans le monde du trône de Savathûn et découvrez comment elle est parvenue à voler la Lumière avec sa Couvée lumineuse. Apprenez les secrets de fabrication de nouvelles armes, dont l’une d’un nouveau type : le glaive, et faites face à la vérité dans un royaume de mensonges. Sony précise que l’offre inclut le jeu de base Destiny 2 et toutes les extensions jusqu’à la Reine Sorcière.