PlayStation Plus février 2024 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony lève aujourd’hui le voile sur la liste des jeux PS4 et PS5 qui seront offerts en février avec le PlayStation Plus. Il est question de trois titres, à l’instar de ce qui avait été proposé en janvier. Les nouveaux jeux seront accessibles dès le 6 février.

Les jeux offerts avec le PlayStation Plus en février

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus est Foamstars (PS4, PS5). Découvrez Foamstars, le nouveau jeu de tir en ligne en 4 contre 4. Utilisez de la mousse pour modifier l’environnement, créer des surfaces glissantes pour vous déplacer rapidement dans l’arène, vous protéger des attaques ennemies ou obtenir des positions avantages idéales pour éliminer vos adversaires. Faites votre choix parmi toute une sélection d’athlètes excentriques et hauts en couleur pour explorer les différents modes de jeu.

En deuxième jeu, les joueurs retrouvent Rollerdrome (PS4, PS5). Développé par Roll7, le studio à l’origine de la franchise OlliOlli, Rollerdrome est un jeu intense, mélangeant tir et roller dans un univers rétrofuturiste envoûtant. C’est un jeu solo d’action et de tir à la 3e personne qui offre une combinaison entre des combats frénétiques et une animation fluide, vous faisant ressentir l’action. Triomphez avec style à l’issue de combats. Récupérez des points de vie en éliminant vos adversaires et des munitions en enchaînant les tricks et autres grinds.

Enfin, le troisième jeu est Steelrising (PS5). Ce RPG d’action se situe dans un Paris alternatif où la Révolution française a été réprimée par une armée de robots. Combattez et explorez les rues, les toits, le voisinage et les châteaux sous les traits d’Aegis, une mystérieuse automate. Menez des combats sans merci et intenses contre des merveilles technologiques aussi complexes qu’impitoyables.

On peut également citer un pack d’icônes Fall Guys. Il comprend :