PlayStation Plus janvier 2024 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony présente les jeux PS4 et PS5 qui seront offerts en janvier 2024 avec le PlayStation Plus. On retrouve trois titres pour le premier mois de l’année. Ce sera disponible dès le 2 janvier.

Les jeux offerts avec le PlayStation Plus en janvier 2024

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus est A Plague Tale: Requiem (PS5). Dans cette suite, Amicia et Hugo explorent de nouvelles régions plus au sud et leurs villes animées après avoir fui leur patrie en ruine. Ils tentent de commencer une nouvelle vie et de contrôler la malédiction de Hugo. Cependant, lorsque les pouvoirs de ce dernier s’éveillent, la mort et la destruction sont de retour sous la forme d’une invasion de rats affamés.

En deuxième jeu, on retrouve Evil West (PS4, PS5). Une sombre menace consume la Frontière américaine. Vous êtes l’un des derniers agents d’un institut secret qui pourchasse les vampires, faisant de vous le dernier rempart entre l’humanité et une terreur ancestrale qui émerge des ombres. Faites s’abattre l’enfer avec vos armes à feu, votre gantelet foudroyant et d’autres gadgets.

Nobody Saves the World (PS4, PS5) est le troisième jeu offert. Dans ce RPG d’action par les créateurs de Guacamelee, maîtrisez l’art de la transformation pour vous changer en limace, en fantôme, en dragon et bien plus. Accomplissez des quêtes pour ajouter plus de 15 formes distinctes à votre répertoire, chacune offrant sa propre série de quêtes à effectuer de manière créative.

Enfin, les joueurs auront le droit à Warframe : Collection Syrinx (pack exclusif PlayStation Plus). Ce pack contient plusieurs armes, armures et objets pour le jeu d’action multijoueur gratuit signé Digital Extremes. Une fois ce pack téléchargé, les objets seront immédiatement disponibles dans votre inventaire, que vous soyez nouveau ou de retour dans le jeu.

Il vous reste encore quelques jours pour récupérer les jeux de décembre.