PlayStation Plus décembre 2023 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony présente les différents jeux PS4 et PS5 qui seront disponibles en décembre avec le PlayStation Plus pour ceux qui ont l’abonnement Essential. Les jeux avec les offres Premium et Extra seront dévoilés plus tard.

Les jeux offerts avec le PlayStation Plus Essential pour décembre

Le premier jeu offert est Lego 2K Drive (PS4, PS5). Ce jeu de course à la troisième personne se déroule dans Brickmania, qui se compose d’un certain nombre de régions qui peuvent être librement explorées par les joueurs. En plus de terminer l’histoire, les joueurs doivent compléter différents mini-jeux et défis dans le monde ouvert du jeu.

En deuxième jeu, on retrouve Powerwash Simulator (PS4, PS5). Éliminez vos soucis grâce aux sons apaisants de l’eau sous haute pression. Allumez votre nettoyeur haute pression et éliminez toute la saleté et la crasse que vous pouvez trouver. Profitez du plaisir simple que procure le nettoyage à haute pression.

Enfin, le troisième jeu offert est Sable (PS5). Embarquez pour un voyage en incarnant Sable au cours de sa quête initiatique, qui la conduira dans des déserts immenses et des paysages ornés de carcasses de vaisseaux spatiaux et de vestiges de merveilles d’un lointain passé. Explorez les dunes, gravissez des ruines et croisez d’autres nomades, tout en découvrant les mystères enfouis de ce monde et en apprenant qui Sable est vraiment derrière son masque.

Les jeux PS4 et PS5 seront offerts dès le 5 décembre pour tous ceux qui ont l’abonnement PlayStation Plus Essential. Il reste encore quelques jours pour récupérer les jeux de novembre.