PlayStation Plus novembre 2023 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony présente aujourd’hui la liste des jeux PS4 et PS5 qui seront offerts en novembre 2023 pour tous les joueurs qui ont l’abonnement PlayStation Plus Essential. Les jeux avec les offres Premium et Extra seront dévoilés plus tard.

Les jeux offerts avec le PlayStation Plus en novembre

Le premier jeu offert est Mafia II: Definitive Edition (PS4). Vivez la vie d’un gangster pendant l’âge d’or du crime organisé. Ancien héros de guerre, Vito Scaletta se retrouve lié à la mafia alors qu’il tente d’effacer les dettes de son père dans l’Empire Bay de l’état de New York, une ville qui regorge d’opportunités, où le crime organisé prospère grâce aux industries en plein essor de l’Amérique d’après-guerre. Avec son ami Joe, Vito essaie de prouver sa valeur et grimpe les échelons et commet des crimes lui valant certes fortune et reconnaissance, mais qui ne sont pas non plus sans conséquence.

Le deuxième jeu est Dragon Ball: The Breakers (PS4). Dans ce jeu d’action asymétrique en ligne, une équipe de 7 citoyens ordinaires essaient d’échapper au Méchant (un ennemi classique de Dragon Ball comme Cell, Freezer ou Boo) qui les traque et évolue au fil du jeu pour devenir un adversaire inarrêtable. Votre salut ne tient qu’à un fil : coopérez avec les autres tant qu’il est encore temps, du moins jusqu’à ce que les actes du Méchant ou des autres Survivants vous forcent à en décider autrement.

Enfin, le troisième jeu est Aliens Fireteam Elite (PS4 et PS5). Découvrez ce qui se cache dans les ruines et les grottes de l’univers d’Alien dans ce jeu de tir et de survie à la troisième personne. En compagnie de deux autres joueurs ou de l’IA, attaquez-vous à quatre campagnes pour explorer les mystères d’une nouvelle planète, LV-895. Créez et personnalisez votre Marine. Spécialisez-vous dans l’une des 6 classes uniques ou faites le choix de la polyvalence.