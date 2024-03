Pavan Davuluri devient le nouveau responsable de Windows et Surface chez Microsoft

Microsoft fait évoluer ses équipes et annonce que Pavan Davuluri est désormais le responsable des divisions Windows et Surface. Cela fait suite au départ surprise l’année dernière de Panos Panay pour Amazon.

Nouveau responsable pour Windows et Surface chez Microsoft

Après le départ de Panos Panay, Microsoft avait décidé de confier la division de Windows à Mikhail Parakhin et celle des produits Surface à Pavan Davuluri. Aujourd’hui, le second prend les commandes des deux divisions. Mikhail Parakhin a pour sa part « décidé d’explorer de nouveaux rôles ».

Rajesh Jha, responsable des expériences et des appareils chez Microsoft, a envoyé un mémo aux équipes pour leur présenter la nouvelle organisation de Windows. Microsoft réunit à nouveau ses équipes chargées de Windows et des appareils Surface, après les avoir séparées. « Cela nous permettra d’adopter une approche holistique pour construire des puces, des systèmes, des expériences et des appareils qui couvrent le client Windows et le cloud pour cette ère de l’IA », explique Rajesh Jha.

De fait, Pavan Davuluri se rapporte directement à Rajesh Jha. Il travaille chez Microsoft depuis 23 ans maintenant et a notamment participé au développement avec AMD et Qualcomm pour créer des processeurs personnalisés pour les produits Surface.

De son côté, Mikhail Parakhin doit maintenant se reporter à Kevin Scott pendant une phase de transition, mais son avenir chez Microsoft semble incertain. Il est probable que « les nouveaux rôles » évoqués se situeront en dehors de l’entreprise. Mikhail Parakhin a travaillé en étroite collaboration sur Bing Chat avant d’assumer des responsabilités plus larges en matière d’ingénierie Windows et d’apporter des changements à Microsoft Edge.

Ces annonces interviennent quelques jours après que Microsoft a engagé Mustafa Suleyman, le cofondateur de Google DeepMind, pour être le nouveau dirigeant de l’équipe d’intelligence artificielle. Rajesh Jha précise d’ailleurs que l’équipe chargée de Windows « travaillera en étroite collaboration avec l’équipe Microsoft AI sur l’IA, les puces et les expériences ».