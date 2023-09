Panos Panay devient le patron de la division Appareils et services (D&S) d’Amazon, quelques jours après avoir quitté Microsoft

Cela n’aura pas trainé : 10 jours à peine après avoir quitté son poste de Directeur produits chez Microsoft, Panos Panay a donc rejoint les rangs d’Amazon. L’ancien cadre de Microsoft est sur le point de devenir le directeur de la division Appareils et services (D&S) d’Amazon, ainsi que l’a confirmé le géant de la distribution en ligne. Panay occupera ses nouvelles fonctions fin octobre.

Dans une note, le CEO d’Amazon Andy Jassy a exprimé son enthousiasme concernant la nomination de Panay, citant sa solide expérience en matière de développement de produits et d’innovation, en particulier dans les domaines du matériel et des services intégrés. Après 19 ans passé chez Microsoft, Panay arrive forcément chez Amazon avec un certain baggage. On lui doit notamment la supervision de la gamme Surface et du lancement de Windows 11.

Les rumeurs concernant le transfert de Panay vers Amazon avaient commencé à circuler la semaine dernière. Désormais, ce dernier dirige les équipes en charge des appareils Alexa et Echo, qui ont connu une croissance et un développement significatifs ces dernières années. Panay succédera à Dave Limp, le directeur sortant de D&S, et les deux hommes collaboreront pendant une période de transition afin d’ assurer une passation de pouvoir sans heurts. Dave Limp de son côté occupe désormais le poste de CEO de Blue Origin, la société d’exploration spatiale créée par Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon.