Panos Panay, le responsable de Windows et des produits Surface, quitte Microsoft

Panos Panay, le chef de produit chez Microsoft, annonce quitter Microsoft après 19 ans de carrière dans la société. Le public le connaît notamment pour être le responsable de Windows et des produits Surface.

« Après 19 années incroyables chez Microsoft, j’ai décidé de tourner la page et d’écrire le prochain chapitre. Je suis à jamais reconnaissant du temps passé chez Microsoft et des personnes extraordinaires avec lesquelles j’ai eu l’honneur de créer des produits », a indiqué Panos Panay dans un message sur X (ex-Twitter).

After 19 incredible years at Microsoft, I've decided to turn the page and write the next chapter. I’m forever grateful for my time at Microsoft and the amazing people I had the honor to make products with.

