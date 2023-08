Surface : Microsoft annonce une conférence pour le 21 septembre

Microsoft a envoyé des invitations pour une conférence qui aura lieu le 21 septembre à New York. « Notez dans vos agendas le jeudi 21 septembre 2023, pour un événement spécial de Microsoft », indique seulement l’invitation, sans plus de précision.

Tout porte à croire que cette conférence sera l’occasion de découvrir de nouveaux produits Surface. En effet, Microsoft a l’habitude d’organiser un événement en septembre ou en octobre pour présenter ses nouveautés matérielles. Il semblerait donc logique que ce soit toujours le cas cette fois-ci.

Selon les rumeurs, Microsoft travaille sur une tablette Surface Go 4, un ordinateur portable Surface Laptop Studio 2 et un ordinateur portable Surface Laptop Go 3 pour l’automne. Toujours selon les fuites, le Surface Laptop Studio 2 sera livré avec les derniers processeurs d’Intel, une puce graphique plus puissante et une meilleure sélection de ports. Microsoft aurait également reporté la sortie d’une Surface Go 4 équipée d’un processeur ARM au profit d’un processeur Intel. La Surface Go 3 devrait, selon les rumeurs, être livrée avec des processeurs Intel de la 12e génération et une configuration de base améliorée.

Un autre élément potentiel de la conférence de Microsoft est Windows 11. On peut s’attendre à ce que Microsoft dévoile la date de sortie de la prochaine mise à jour qui proposera notamment le support natif des fichiers RAR et 7-Zip, un meilleur mélangeur de volume et Windows Copilot.