C’est ce qui s’appelle une belle prise : Microsoft vient d’intégrer dans ses rangs Mustafa Suleyman, qui n’est autre que l’un des co-fondateurs de DeepMind, la société d’IA qui a été rachetée par Google en 2014. Ce dernier rejoint la firme de Redmond afin de diriger une nouvelle unité d’IA « grand public » baptisée sobrement Microsoft AI. Le poste est d’envergure puisqu’à peine embauché, Suleyman en référera uniquement à Satya Nadella en personne (le CEO de Microsoft).

Mustafa Suleyman, co-fondateur de DeepMind, va diriger la nouvelle division Microsoft AI

Microsoft AI : que des pointures !

Le co-fondateur de DeepMind aura en charge l’avenir de plusieurs produits et services de Microsoft qui incluent déjà des fonctions d’IA, comme Copilot, Bing, Edge ou bien encore GenAI. Satya Nadella n’a bien sûr pas caché sa satisfaction, s’empressant de couvrir de louanges son nouveau protégé : « Je connais Mustafa depuis plusieurs années et je l’admire beaucoup en tant que fondateur de DeepMind et d’Inflection, et en tant que visionnaire, fabricant de produits et bâtisseur d’équipes pionnières qui se lancent dans des missions audacieuses ». On apprend aussi que Microsoft a débauché plusieurs employés d’Inflection, la startup d’IA de Suleyman, dont la directrice scientifique (et cofondatrice d’Infection) Karén Simonyan. Cette dernière garde le même intitulé de poste, et devient donc du même coup la directrice scientifique de Microsoft AI.

Ces débauchages de plusieurs pointures du secteur s’accompagnent d’un petit changement d’organigramme : Mikhail Parakhin, le directeur des services web de Microsoft , rendra désormais des comptes à Suleyman. Ce nouvel épisode démontre à quel point Microsoft est totalement investi dans les technologies d’IA. Les accords passés avec OpenAI puis le français Mistral donnaient déjà le ton : le géant du software et des services de cloud (via Azure) veut devenir encore plus incontournable en boostant à l’IA sa large gamme de logiciels et services.