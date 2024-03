PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en mars 2024

Sony lève le voile sur les jeux qui vont être proposés en mars avec les offres Extra et Premium du PlayStation Plus. Ce sera disponible à compter du 19 mars. Les jeux pour les membres avec l’abonnement Essential ont déjà été dévoilés.

Jeux du PlayStation Plus Extra et Premium pour mars 2024

NBA 2K24 Édition Kobe Bryant | PS4, PS5

Marvel’s Midnight Suns | PS4, PS5

Resident Evil 3 | PS4, PS5

LEGO DC Supervillains | PS4

Mystic Pillars: Remastered | PS5

Blood Bowl 3 | PS4, PS5

Super Neptunia RPG | PS4

Dragon Ball Z: Kakarot | PS5

Les joueurs avec l’abonnement PlayStation Plus Premium auront aussi le droit aux titres suivants :

Jak and Daxter The Lost Frontier | PS4, PS5

Cool Boarders | PS4, PS5

God Eater Burst | PS4, PS5

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | PS4

JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R

En complément, Sony annonce que la saison 1 de My Hero Academia sera disponible sur sa plateforme de streaming Sony Pictures Core pour tous les abonnés PlayStation Plus Premium/Deluxe. Aussi, certaines séries de Crunchyroll seront disponibles dès le 13 mars aux abonnés PlayStation Plus Premium/Deluxe via Sony Pictures Core. Cela concerna les pays suivants : Mexique, Espagne, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Autriche, Suisse, Italie et France.

Les différentes offres du PlayStation Plus

PlayStation Plus Essential :

Deux jeux téléchargeables chaque mois.

Des réductions exclusives.

Le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu.

L’accès au multijoueur en ligne.

Ce palier ne comporte aucun changement pour les joueurs actuellement abonnés à PlayStation Plus.

Prix : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 71,99€ par an

PlayStation Plus Extra :

Fournit tous les avantages du palier Essential.

Propose également un catalogue d’environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5, notamment des hits du catalogue PlayStation Studios et des partenaires tiers. Les jeux du palier Extra peuvent être téléchargés pour permettre leur accès hors ligne.

Prix : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 125,99€ par an

PlayStation Plus Premium :

Fournit tous les avantages des paliers Essential et Extra.

Propose environ 340 jeux supplémentaires, dont des jeux PS3 disponibles via le streaming dans le cloud et un catalogue de grands classiques, disponibles en streaming ou en téléchargement parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP.

L’accès par le biais du streaming dans le cloud aux jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 des paliers Extra et Premium dans les marchés proposant actuellement le service PlayStation Now. Les clients peuvent jouer en streaming sur les consoles PS4 et PS5, ainsi que sur PC.

Des versions d’essai à durée limitée seront également proposées à ce palier, permettant aux joueurs de les tester avant de les acheter.

Prix : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 151,99€ par an