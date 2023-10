Sony propose ses films en streaming sur PS4/PS5 avec la qualité des Blu-ray 4K

Sony Pictures Core, nouveau nom du service jusque-là connu comme Bravia Core, est désormais disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5, permettant de regarder des films en streaming. L’avantage de taille est que les fichiers du service proposent un bitrate vidéo très élevé (jusqu’à 80 Mb/s), similaire à celui que l’on retrouve sur les Blu-ray 4K. Les contenus sont disponibles en HDR.

Au revoir Bravia Core, bonjour Sony Pictures Core

Une fois l’inscription au service Sony Pictures Core effectuée sur PS4 ou PS5, vous pourrez acheter ou louer jusqu’à 2 000 films directement depuis votre console. Dès le lancement, vous y retrouverez des films tels que Spider-Man: Across the Spider-Verse, Spider-Man: No Way Home, Uncharted, Equalizer, Le Challenge, Bullet Train et SOS Fantômes : L’Héritage, entre autres. Attention toutefois : le catalogue varie selon les pays. En France par exemple, la chronologie des médias impose un délai entre la sortie au cinéma et la sortie sur les autres supports.

Les abonnés PlayStation Plus Premium/Deluxe peuvent également accéder à un catalogue pouvant contenir jusqu’à 100 films de la bibliothèque Sony Pictures, via l’application Sony Pictures Core. Ce catalogue, qui sera dépourvu de publicités et mis à jour périodiquement, comporte des films tels que Looper, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Elysium et Resident Evil: Damnation.

Bravia Core était jusqu’à présent réservé aux propriétaires d’un téléviseur Sony Bravia XR et d’un appareil Xperia. L’accès à Sony Pictures Core sur PS4 et PS5 va ainsi permettre de toucher davantage de personnes.

Sony Pictures Core est disponible dès aujourd’hui dans 23 régions, dont en France. L’application se trouve dans la section des contenus multimédia sur PS5 et dans le PS Store sur PS4.

« Nous prévoyons ainsi de faire évoluer nos offres et les avantages offerts sur Sony Pictures Core, notamment en proposant une sélection d’animés à succès de Crunchyroll », conclut Sony.