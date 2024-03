Nvidia s’écroule en bourse : les investisseurs de nouveau prudents sur l’IA ?

Aux Etats-Unis, les analystes attendent désormais les chiffres de l’inflation des prix à la consommation et à la production, des données qui seront publiées dans le courant de la semaine. Dans cette période tendue, le moindre « narratif » négatif peut faire vaciller l’action d’un grand groupe technologique, et c’est exactement ce qui vient de se produire pour Nvidia, dont la valeur de l’action a subi un énorme retournement de tendance juste avant le week-end. En trois heures ce vendredi 8 mars, Nvidia a ainsi perdu près de 250 milliards de dollars de capitalisations (une capitalisation dont la valeur atteint encore les 2140 milliards de dollars tout de même…). Alors que la capitalisation du groupe semblait en passe de détrôner celle d’Apple (aux alentours des 2700 milliards de dollars), l’action de Nvidia a totalement dévissé… juste après avoir atteint son plus haut historique (974 dollars l’action). Le cours de l’action a brutalement chuté de 5,65% à 875 dollars, et la baisse continue depuis le début de la semaine (-3% lundi, -2% de mardi). L’action plafonne désormais à 857 dollars, soit 117 dollars de moins par rapport au plus haut (974 dollars) atteint il y a 4 jours.

L’IA, un marché encore changeant…qui incite à la prudence

Certes, Wall-Street a ouvert en baisse cette semaine, les incertitudes sur l’état réel de l’économie ayant plutôt tendance à plomber l’ambiance, mais le mouvement baissier de Nvidia ressemble à l’énorme correction d’un titre suracheté ces derniers mois (-15% par rapport au plus haut de vendredi). Interrogés à ce sujet, nombre d’analystes et d’investisseurs avouent aussi leur prudence face à un secteur de l’IA (très) rapidement changeant. Nvidia fait face depuis quelques jours à sa première plainte pour violation de copyright concernant son LLM « maison », et l’on sait depuis peu qu’un redoutable concurrent se profile sur le front hardware, qui est pourtant le coeur de métier et le centré de gravité de la rentabilité du groupe. Pour autant, pas un de ces analystes ne parie sur une baisse du CA et des bénéfices de Nvidia à court terme. Pour rappel, les bénéfices de Nvidia ont progressé de plus de 700% sur un an !