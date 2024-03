Bobby Kotick, l’ex-CEO d’Activision Blizzard, souhaiterait racheter… TikTok !

Bobby Kotick, l’ancien CEO d’Activision Blizzard, reste bel et bien un homme d’affaires. L’ex très controversé patron d’ABK vient en effet d’exprimer un intérêt plus que certain pour l’acquisition… de TikTok ! Depuis 2 ans, l’app chinoise de réseau social est devenue une cible aux Etats-Unis ; de nouvelles mesures législatives pourraient conduire à l’interdiction pure et simple de l’app ou à la vente forcée de sa filiale américaine. Après les multiples accusations ayant visé directement Bobby Kotick et son mode « toxique » de gouvernance d’entreprise, il n’est pas certain eu les employés américains de TikTok soient enchantés par la perspective d’un rachat. Il n’en reste pas moins que la nouvelle loi « sur la protection des Américains contre les applications contrôlées par des pays adversaires » pourrait forcer l’éditeur ByteDance à vendre tout au partie de TikTok d’ici 6 mois sous peine d’interdiction sur le territoire américain (il s’agit d’ailleurs de l’option la plus probable).

Quelques mois à peine après son départ forcé d’Activision Blizzard King (suite au rachat de l’éditeur par Microsoft), Bobby Kotick est à la recherche d’une nouvelle proie… TikTok

La nouvelle loi semble malheureusement générer autant de problèmes qu’elle en résout. Certes, Tiktok pourrait ainsi ne plus constituer une menace chinoise contre les données des utilisateurs américains, mais la perspective d’un rachat n’est guère plus reluisante, entre les velléités du problématique Kotick et les risques qu’une société d’IA (OpenAI est cité), ne récupère ces mêmes données pour l’entrainement des prochains LLMs.