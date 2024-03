Sam Altman réintègre le conseil d’administration d’OpenAI (ChatGPT)

Sam Altman, patron d’OpenAI, a réintégré le conseil d’administration de l’entreprise qu’il a cofondée, plus de quatre mois après une crise de gouvernance majeure au sein de l’éditeur de ChatGPT.

Le retour de Sam Altman au conseil d’administration d’OpenAI

Sam Altman avait été licencié abruptement mi-novembre par l’ancien conseil d’administration, pour manque de transparence, puis réembauché quelques jours plus tard, à la suite de la levée de boucliers des cadres et de l’écrasante majorité des employés d’OpenAI. Microsoft, investisseur majeur d’OpenAI, avait soutenu Sam Altman et obtenu un siège d’observateur au conseil d’administration après la révocation des membres critiques du patron.

Dans un nouveau communiqué, OpenAI annonce le retour de Sam Altman au conseil d’administration et l’arrivée de trois nouveaux membres : Sue Desmond-Hellmann, ancienne PDG de la Fondation Bill et Melinda Gates, Nicole Seligman, une ancienne présidente de Sony et Fidji Simo, la dirigeante d’Instacart et ancienne directrice de l’application mobile de Facebook.

La société a mis en avant l’expérience des trois nouveaux membres « dans la direction d’organisations internationales et dans la gestion d’environnements réglementaires complexes, notamment dans les domaines de la technologie ». « Leur expérience et leur qualité de dirigeants permettront au conseil d’administration de superviser la croissance d’OpenAI et de s’assurer que nous poursuivons la mission d’OpenAI, qui est de veiller à ce que l’intelligence artificielle générale profite à l’ensemble de l’humanité », a déclaré Bret Taylor, président du conseil d’administration.

OpenAI ajoute apporter des améliorations à son mode de fonctionnement. Il s’agira notamment d’ajouter de nouvelles lignes directrices en matière de gouvernance d’entreprise, un service d’assistance téléphonique pour les dénonciateurs anonymes, et bien d’autres choses encore.

L’enquête sur le licenciement est terminée

En ce qui concerne l’enquête sur le licenciement de Sam Altman en novembre, OpenAI indique que WilmerHale, le groupe tiers qui a examiné l’affaire, a mené des dizaines d’entretiens avec d’anciens membres du conseil d’administration de l’entreprise et d’autres personnes, et a examiné 30 000 documents. Selon le groupe, un manque de confiance s’est développé entre les anciens membres du conseil d’administration et Sam Altman.

WilmerHale ajoute que les anciens membres du conseil d’administration d’OpenAI « ont agi dans le cadre de leur large pouvoir discrétionnaire » en renvoyant Sam Altman, précisant que « sa conduite ne justifiait pas sa révocation ».