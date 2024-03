Un ingénieur de Google est inculpé de vol de technologies d’IA

Linwei Ding, alias Leon Ding, un ingénieur informatique chinois travaillant pour Google aux États-Unis, a été arrêté et inculpé pour tentative de vol de secrets industriels au détriment de son employeur, a annoncé le département de la Justice des États-Unis. Il a été arrêté à Newark en Californie.

L’ingénieur a volé à Google plus de 500 fichiers confidentiels contenant des secrets commerciaux en matière d’intelligence artificielle, tout en travaillant secrètement pour des entreprises basées en Chine qui cherchaient à prendre l’avantage dans la course à la technologie de l’IA.

Une grande partie des données volées concernerait les puces TPU (Tensor Processing Unit) de Google. Ces puces alimentent un grand nombre des charges de travail d’IA de Google et, en conjonction avec les cartes graphiques de Nvidia, peuvent former et exécuter des modèles d’IA tels que Gemini.

Les conceptions logicielles des puces TPU v4 et v6, les spécifications matérielles et logicielles des GPU utilisés dans les data centers de Google, et les conceptions des charges de travail d’apprentissage automatique de Google dans les data centers figurent parmi les fichiers prétendument volés.

Tout un stratagème en place

Le gouvernement américain accuse Linwei Ding d’avoir transféré ces fichiers sur un compte Google Cloud personnel entre mai 2022 et mai 2023. Il l’aurait fait en copiant les données des fichiers sources de Google dans l’application Notes d’Apple de son MacBook fourni par Google, puis en les convertissant en PDF pour éviter qu’ils ne soient détectés par les systèmes de prévention des pertes de données de Google.

Toujours selon le gouvernement américain, moins d’un mois après avoir commencé à voler des fichiers, une société chinoise d’apprentissage automatique nommée Rongshu a proposé à l’ingénieur de devenir directeur technique. Il s’est alors envolé pour la Chine pendant cinq mois afin de lever des fonds pour la société et il a ensuite fondé et dirigé une startup d’apprentissage automatique nommée Zhisuan, tout cela alors qu’il travaillait encore pour Google. Il a démissionné de Google en décembre 2023 et aurait réservé un aller simple pour Pékin dont le départ était prévu deux jours après sa date de fin de contrat, après que l’entreprise a commencé à lui poser des questions sur ses téléchargements.

L’ingénieur informatique est visé par quatre chefs d’accusation de vol de secrets industriels, passible chacun d’une peine maximale de dix ans de prison et de 250 000 dollars d’amende.