Le JEDEC annonce les specs standard pour la mémoire GDDR7 (GPU)

Depuis 2018, l’industrie du GPU utilise la mémoire GDDR6 dans les cartes graphiques moyen-haut de gamme. Les analystes tablaient sur une arrivée sur le marché de la GDDR7 dès cette année, des prévisions qui une fois n’est pas coutume sont tombées totalement juste : l’entité responsable de la ratification des normes de mémoire pour l’industrie, connu sous le nom de Joint Electron Device Engineering Council (ou JEDEC), vient publier les spécifications/normes officielles de la mémoire GDDR7, ouvrant ainsi la voie à son adoption par les ténors de l’industrie du GPU, et ce dès 2024. La mémoire GDDR7 promet de doubler la bande passante par rapport à la GDDR6, répondant ainsi aux besoins croissants des PC en matière de jeux triple A, de réseau et d’applications d’IA.

Jusqu’à 32Gb/s de débit pour la GDDR7

Pour rappel, la mémoire GDDR6 actuellement utilisée dans les GPU de Nvidia et AMD atteint un maximum de 23Gb/s (par broche) et la GDDR7 atteindra les 32Gb/s dans ses premières versions. Samsung a déjà démontré que la GDDR7 pouvait grimper à 37Gb/s (et a dévoilé il ya quelques mois sa DRAM GDDR7 à 1,5 To/s de bande passante), mais vise plus prosaïquement une plage de débit entre 32Gb/s et 36Gb/s pour le lancement officiel des GPU Nvidia et AMD de prochaine génération. Micron prévoit également de mettre sur le marché des modules GDDR7 à 32Gb/s.

L’amélioration sans doute la plus significative par rapport à la GDDR6 est l’adoption de la modulation d’amplitude d’impulsion (PAM3), qui peut transmettre 1,5 fois plus de données par cycle que la méthode Non-Return-to-Zero (NRZ) existante. AMD et Nvidia sont évidement déjà sur le coup pour la GDDR7, tout comme les fabricants de mémoire Micron, Samsung et SK Hynix qui devraient démarrer la production de GDDR7 au premier semestre 2024. Fait notable, Intel reste le seul grand fabricant de GPU à ne pas être mentionné dans la liste des fabricants qui vont adopter le GDDR7 pour leurs futurs produits. La firme de Santa Clara aurait-elle une nouvelle fois loupé le coche ?