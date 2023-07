Samsung annonce sa DRAM GDDR7 (1,5 To/s de bande passante !)

Samsung vient d’annoncer être capable de produire industriellement la mémoire graphique DRAM GDDR7. Ces puces DRAM de prochaine génération équiperont les futures consoles de jeux, véhicules et autres appareils électroniques qui débouleront sur le marché à partir de 2025. « Notre DRAM GDDR7 contribuera à améliorer l’expérience utilisateur dans les domaines qui nécessitent des performances graphiques exceptionnelles, telles que les stations de travail, les PC et les consoles de jeux, et devrait s’étendre à de futures applications telles que l’IA, le calcul haute performance (HPC) et les véhicules automobiles », a déclaré Yongcheol Bae, vice-président exécutif de l’équipe de planification des puces mémoire chez Samsung Electronics.

La première génération de mémoire GDDR7 (en 16 Go) offrira « la vitesse la plus élevée de l’industrie à ce jour » selon Samsung, une vélocité due à la technologie Pulse Amplitude Modulation-3 (PAM3). Dans le détail la GDDR7 est capable de fournir 1,5 To/s de bande passante, soit une augmentation de 40 % par rapport aux puces GDDR6 de 1,1 To/s que la société a annoncées l’année dernière. Par broche, la vitesse du GDDR7 est de 32 Gbps, soit 33 % plus élevée que les 24 Gbit/s par broche des meilleures puces mémoire GDDR6. Point des plus essentiels, la DRAM GDDR7 de Samsung serait aussi 20 % plus économe en énergie que la GDDR6.

La production de masse de la DRAM GDDR7 n’est pas encore pour aujourd’hui, mais les choses devraient se précipiter désormais d’autant que la concurrence avance ses propres pions : Micron proposerait sa propre mémoire GDDR7 dans le courant du premier semestre 2024.