BNP Paribas : un important bug informatique a empêché les paiements et retraits par carte

Les clients de BNP Paribas et de sa filiale Hello Bank ont été bien embêtés aujourd’hui, avec l’impossibilité de faire un paiement par carte bancaire ou un retrait au distributeur. Cela fait suite à un important bug informatique. Le problème a eu lieu entre 10h15 et 13 heures, assure la banque.

Un gros bug informatique chez BNP Paribas

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, BNP Paribas indique :

Chers clients, un incident technique a interrompu les services de paiement et retrait par carte bancaire ce matin, de 10h15 à 13h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Tous les services sont à nouveau disponibles.

Tous les services sont à nouveau disponibles. — Ma Banque BNP Paribas (@mabanque_bnpp) March 5, 2024

La panne a touché des clients particuliers et professionnels de la banque, mais pas de clients entreprises. BNP Paribas compte 7,1 millions de clients particuliers en France, et sa filiale Hello Bank en revendique de son côté plus de 800 000. Elle a récemment fait parler d’elle, puisqu’il y a une offre pour accueillir les clients d’Orange Bank.

Vient alors la question suivante : s’agit-il réellement d’un bug informatique ou d’une cyberattaque ? La banque affirme qu’il s’agit de la première option et non de la seconde. Elle ne donne pas plus de détails.