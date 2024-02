Fermeture d’Orange Bank : BNP Paribas propose jusqu’à 430€ pour attirer les clients vers Hello Bank

Ce 27 février 2024, Orange et BNP Paribas annoncent la signature de plusieurs accords matérialisant la collaboration des deux groupes. Cela fait suite à des négociations entamées en juin 2023, en lien avec la fermeture de la banque en ligne Orange Bank.

Jusqu’à 430 euros d’avantages

Dans un communiqué, Orange et BNP Paribas annoncent avoir conclu un accord de référencement en France. Hello Bank, la banque de ligne de BNP Paribas, propose aux clients d’Orange Bank en France une offre et met à leur disposition un parcours simplifié pour bénéficier de ses offres de banque au quotidien (épargne, crédits, assurance, bourse, cashback).

Pour séduire les clients d’Orange Bank, Hello Bank va proposer jusqu’à 430 euros d’avantages, dont 80 euros pour une ouverture de compte, 50 euros pour la souscription à un produit d’assurance ou encore 50 euros pour l’ouverture d’une assurance-vie. Des courriers seront envoyés par la direction d’Orange Bank à ses clients français d’ici au mois de mai. Cela concernera environ 400 000 personnes.

Orange revendique 1 million de clients bancaires, dont 800 000 en France, mais seulement la moitié possède un compte bancaire ; le solde correspond aux clients Orange qui ont souscrit à des offres de financement mobile ou à des crédits.

Il y a aussi le cas de l’Espagne

Outre le cas de la France, il y a l’Espagne. Orange Bank et BNP Paribas Personal Finance, au travers de sa marque Cetelem, ont conclu un accord commercial pour assurer une solution de continuité aux clients d’Orange Bank en Espagne. Les deux entités collaboreront pour accompagner les clients tout au long de leur transition, courant 2024, vers les solutions bancaires digitales de Cetelem.

« Ce projet participe à la bonne exécution de notre plan stratégique Lead the Future pour consolider notre leadership sur notre cœur de métiers », déclare Christel Heydemann, directrice générale d’Orange. « Nous nous réjouissons de travailler avec BNP Paribas, première banque de l’Union Européenne, pour sécuriser auprès de nos clients un parcours et une offre dédiés, portés par deux groupes de confiance », ajoute-t-elle.

De son côté, Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas, dit se réjouir « d’avoir conclu ces accords avec le groupe Orange dont nous sommes partenaires de longue date et avec qui nous partageons la même exigence au service des clients. Nos équipes sont d’ores et déjà mobilisées pour apporter une transition simple et fluide aux clients d’Orange Bank en France et en Espagne qui pourront bénéficier de l’ensemble des services du groupe BNP Paribas ».