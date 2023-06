Orange Bank va fermer et les clients vont basculer chez BNP Paribas

Orange Bank, la banque en ligne de l’opérateur, va fermer ses portes. Le Conseil d’administration du groupe a trouvé un accord avec BNP Paribas pour que la banque reprenne les clients.

La fin d’Orange Bank

Dans un communiqué, Orange parle d’un « accord pour entrer en négociation exclusive avec BNP Paribas afin de définir un partenariat de référencement concernant le portefeuille clients d’Orange Bank en France et pour développer des solutions de financement des terminaux mobiles ». Les deux groupes discuteront également des modalités de reprise de l’activité d’Orange Bank en Espagne. Par contre, il n’y a aucun changement pour l’Afrique.

L’avenir de la banque d’Orange, lancée en grande pompe par l’ancien PDG Stéphane Richard en 2017 sur la base des activités bancaires fraîchement rachetées à l’assureur Groupama, était en suspens depuis plusieurs mois. La nouvelle directrice générale, Christel Heydemann, avait en effet annoncé en début d’année une « revue stratégique » sur l’avenir de la filiale dédiée aux services financiers.

Il faut dire que la filiale dédiée aux services financiers était déficitaire depuis sa création. Rien que l’an dernier, l’activité services financiers qui chapeaute Orange Bank a essuyé une perte de 200 millions d’euros.

Orange Bank, qui revendiquait 3,1 millions de clients en Europe et en Afrique à fin mars 2023, vise la fermeture de cette activité en France et en Espagne d’ici 2025-2026, avec l’intention de se retirer du marché de la banque de détail.

Se reconcentrer sur l’activité principale

Après s’être délesté d’OCS et d’Orange Studio en janvier dernier, l’objectif pour Orange est de recentrer ses activités, conformément au plan stratégique. Côté BNP Paribas, il s’agit de mettre un coup d’accélérateur au développement de sa banque en ligne maison, Hello Bank. D’autres métiers de BNP Paribas devraient profiter de cet accord, comme celui de l’assurance. Les deux sociétés sont d’ailleurs déjà partenaires sur ce métier via BNP Paribas Cardif.

Cette opération ne sera pas un rachat à proprement parler. Elle devrait se traduire par une offre attractive faite par BNP Paribas aux clients d’Orange Bank, de quoi rappeler l’accord trouvé il y a un an et demi entre Société Générale et ING, ce dernier cherchant à se retirer du marché français.