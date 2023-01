Ce qui se murmurait il y a quelques mois est désormais officiel : Canal+ rachète OCS et Orange Studio. Le bouquet de chaînes payantes et la filiale de coproduction de films et séries étaient jusqu’à présent détenus par Orange. Canal+ deviendra à l’issue de cette transaction l’actionnaire unique des deux sociétés.

Rachat d’OCS par Canal+

Dans un communiqué commun, Orange et Canal+ annoncent la signature d’un protocole pour le rachat d’OCS. Il n’est pas précisé quel est le montant de la transaction. Mais selon Les Échos, ce serait 100 millions d’euros. Aussi, le bouquet de chaînes a accumulé entre 400 millions et 500 millions d’euros de pertes depuis son lancement.

OCS compte 3 millions d’abonnés et a été une chaine importante pour tous les fans des contenus de HBO. En effet, un accord entre les deux groupes permettait à la chaîne française de diffuser des séries comme Game of Thrones, House of the Dragon et bien d’autres. Mais cet accord n’est plus d’actualité depuis quelques jours, le catalogue d’OCS a donc fondu et son intérêt est moindre de nos jours.

Concernant le rachat, voici qu’Orange et Canal+ déclarent :

Depuis leurs créations respectives en 2007 et 2008, la concurrence dans le secteur audiovisuel notamment pour OCS n’a cessé de s’intensifier avec l’émergence de puissantes plateformes internationales. C’est dans ce contexte qu’Orange a souhaité pérenniser le développement de ces 2 filiales tout en préservant les emplois et le préfinancement de la création. Afin d’assurer ces objectifs, Orange est donc tout naturellement entré en discussions avec le Groupe Canal+, son partenaire historique et acteur européen reconnu de la création et de la distribution de contenus. Canal+ est également actionnaire depuis 2012 à hauteur de 33,34% et le premier distributeur d’OCS. Premier studio de cinéma et de télévision en Europe, StudioCanal possède de nombreux atouts pour faire rayonner le catalogue d’Orange Studio.

L’acquisition fera l’objet d’une information-consultation des instances représentatives du personnel et sera notifiée à l’Autorité de la Concurrence en France.