Les séries de HBO disparaissent (presque) toutes d’OCS

Nous sommes le 2 janvier 2023, et depuis hier, les séries de HBO ont presque toutes disparues de la plateforme OCS. L’accord qui qui liait la firme américaine à on homologue français prenait fin dès le premier jour de l’année 2023, ce qui signifie que des dizaines de programmes et de saisons viennent de s’évaporer… et ne sont plus disponibles nulle part en streaming. En effet, la Warner a revu ses plans concernant le lancement de HBO Max en France (qui contient les contenus de HBO), et il se murmure désormais que le service de streaming ne débarquerait pas dans l’hexagone avant plusieurs années.

Games of Thrones et près d’une soixantaine de séries HBO ne sont plus disponibles sur OCS

Dans l’immédiat, OCS doit donc faire face à une véritable saignée puisqu’une soixantaine de séries ne sont plus accessibles (on peut toutefois les acheter en version digitale, sur l’iTunes Store par exemple). Seules rescapées de ce carnage, les rares séries un peu récentes (mois de deux ans), qui sont encore couvertes par l’accord, comme The White Lotus, House of the Dragon et Lovecraft Country.

Voici la liste des sortants du jour :

A Black Lady Sketch Show (intégrale)

Animals (intégrale)

Angels in America (intégrale)

Barry (saisons 1-2)

Boardwalk Empire (intégrale)

Band of Brothers (intégrale)

Big Love (intégrale)

Bored to Death (intégrale)

Big Little Lies (intégrale)

Chernobyl (intégrale)

Camping (intégrale)

Crashing (intégrale)

Divorce (intégrale)

En Analyse (saisons 1-3)

Enlightened (intégrale)

Entourage (intégrale)

Euphoria (saison 1)

Girls (intégrale)

Getting On (intégrale)

Game of Thrones (intégrale)

Gentleman Jack (saison 1)

Hung (intégrale)

Hight Maintenance (saisons 1-3)

His Dark Materials (saison 1)

Here and Now (intégrale)

Hello Ladies (intégrale)

Insecure (saisons 1-3)

Los Espookys (saison 1)

L’enfer du Pacifique (intégrale)

Larry et son nombril (saisons 1-9)

Luck (intégrale)

Looking (intégrale + film)

Les Soprano (intégrale)

Mrs. Fletcher (saison 1)

Milred Piece (intégrale)

Room 104 (saisons 1-3)

Rome (intégrale)

Succession (saison 1-2)

Sharp Objects (saison 1)

Sally4Ever (intégrale)

Show me A Hero (intégrale)

Six Feet Under (intégrale)

Sur Écoute (intégrale)

Sex & The City (intégrale)

Silicon Valley (intégrale)

The Righteous Gemstones (saison 1)

The Deuce (intégrale)

True Detective (intégrale)

The Night Of (intégrale)

The Jinx (intégrale)

The Newsroom (intégrale)

Togetherness (intégrale)

The Knick (intégrale)

Tell Me You Love Me (intégrale)

True Blood (intégrale)

The Brink (intégrale)

Treme (intégrale)

Vinyl (intégrale)

Veep (intégrale)

Vice Principals (intégrale)

Westworld (saisons 1-2)

Watchmen (intégrale)