Canal+ pourrait racheter OCS dans quelques jours

Canal+ pourrait devenir le nouveau propriétaire d’OCS, qui appartient à Orange, dans quelques jours. En effet, les deux groupes discutent depuis un moment et les négociations s’accélèrent depuis peu.

Vers un rachat d’OCS par Canal+ ?

Selon Les Échos, la direction de l’opérateur a prévenu les salariés d’OCS et d’Orange Studio que les négociations avec Canal+ s’accéléraient. Il apparaît possible qu’une transaction soit annoncée dans quelques jours.

OCS a connu de beaux jours en étant le seul distributeur français des programmes de HBO. Celui a notamment permis de diffuser des séries comme Game of Thrones et son spin-off House of the Dragon. Le problème pour le groupe est que Warner Bros, la maison-mère de HBO, ne va pas renouveler l’accord qui court jusqu’en 2023. OCS va donc perdre de l’intérêt, Warner voulant lancer sa propre plateforme en France.

À date, Canal+ détient 34% d’OCS et se veut le principal distributeur. Le groupe semblait donc le candidat favori pour une acquisition. Il se trouve que d’autres acteurs ont montré un intérêt pour OCS. Mais aujourd’hui, Orange semble vouloir privilégier Canal+.

Orange souhaiterait pérenniser le versement des obligations de financement du cinéma d’OCS, mais surtout les chaînes et les emplois d’OCS, qui n’est déjà pas en bonne santé financière et qui va en plus perdre les contenus de HBO. L’opérateur dirigé par Christel Heydemann serait également soucieux de renforcer un acteur français face aux géants américains du streaming comme Netflix et Disney+.

Pour Canal+, qui voit bien l’intérêt de récupérer Orange Studio, la contrainte est que le vendeur prenne en charge une partie des pertes liées à la poursuite des activités de la chaîne. C’est de cet équilibre que découlera le prix de la transaction. Le total de la soulte et des dettes à éliminer par Orange pour OCS avoisinait entre 100 et 150 millions d’euros lors des négociations l’été dernier.

Au dernier comptage, OCS comptait environ 3 millions d’abonnés. Le service a accumulé entre 400 millions et 500 millions d’euros de pertes depuis son lancement.