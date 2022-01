Christel Heydemann devient la nouvelle patronne d’Orange

Orange change de direction avec Christel Heydemann qui devient la nouvelle patronne de l’opérateur. C’est la première femme à occuper ce poste, elle succède ainsi à Stéphane Richard, qui a été condamné en novembre pour complicité de détournement de biens publics.

Christel Heydemann, nouvelle patronne d’Orange

Afin de préserver la continuité des activités de l’entreprise et d’assurer une transition efficace, le Conseil d’administration d’Orange a demandé à Stéphane Richard de poursuivre son mandat de Président-Directeur général (PDG) jusqu’à la prise de poste de Christel Heydemann. De plus, le Conseil d’administration a désormais dissocié les fonctions de Président et de Directeur général. Ainsi, Stéphane Richard continuera à l’arrivée de la nouvelle Directrice générale d’assurer les fonctions de Président non-exécutif jusqu’à l’arrivée d’un nouveau Président et au plus tard jusqu’au 19 mai 2022, date de l’Assemblée générale d’Orange.

Pour sa part, Christel Heydemann deviendra officiellement la nouvelle patronne d’Orange le 4 avril 2022. Forte d’une longue expérience dans le secteur des télécoms chez Alcatel-Lucent, elle est membre du conseil d’administration de l’opérateur depuis 2017.

Christel Heydemann était jusqu’à présent la directrice Europe du groupe Schneider Electric. Elle avait gravi plusieurs échelons depuis son arrivée en 2014 chez le géant français des équipements et solutions pour l’énergie, jusqu’au poste de présidente du groupe en France puis directrice pour l’Europe. Elle y a notamment géré le dossier de la transformation numérique du groupe.

« Je sais que les défis sont majeurs, mais c’est aussi un immense honneur de contribuer au développement d’un des acteurs majeurs de l’industrie des télécoms. Je m’investirai pleinement à la tête d’Orange », a déclaré Christel Heydemann. « Et je sais pouvoir compter, comme mon prédécesseur, sur la force et l’engagement des équipes pour accompagner l’entreprise vers la réussite », a-t-elle ajouté.

Première femme aux commandes de l’opérateur

Le ministère de l’Economie avait publiquement affiché son soutien à Christel Heydemann début janvier, en indiquant donner sa préférence à la nomination d’une femme parmi les trois candidats en lice, avec l’actuel directeur général délégué du groupe, Ramon Fernandez, et le responsable des ventes de l’opérateur américain Verizon, Frank Boulben. Le ministre Bruno Le Maire souhaite que plus de femmes accèdent à des postes de gouvernance des grandes entreprises.