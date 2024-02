La menace qu’un astéroïde « tueur de monde » puisse un jour détruire toute vie sur terre (à l’image de ce qui s’est passé il y a 65 millions d’années) n’est pas à prendre à la légère. Comme souvent lorsque les scientifiques se mettent au travail sur un objectif commun, une solution a été imaginée sous la forme du projet DART (Double Asteroid Redirection Test), une sonde « déviateur de trajectoire » conçue par la NASA qui a fait ses preuves l’an dernier en percutant de plein fouet l’astéroïde Dimorphos (à la vitesse de 24 000 km/h !). Le succès de cette mission est allé bien au delà des espérances des scientifiques à l’origine du projet puisque DART a modifié l’orbite de Dimorphos autour de Didymos au point que Dimorphos effectue désormais une révolution complète avec 33 minute de moins au compteur !

Mais il y a mieux encore, car des simulations ultérieures de cette mission ont montré que la collision avec DART avait profondément changé la structure même de Dimorphos, au point que les chercheurs parlent de « déformation globale » de l’astéroïde. 0,5 % à 1 % de la masse de Dimorphos aurait en effet été éjectée dans l’espace suite à l’impact avec DART, et 8 % de la masse restante a été en quelque sorte redistribuée, un effet massif qui serait dû en partie au fait que Dimorphos est composé essentiellement d’un assemblage de fragments. Ces résultats semblent en tout cas indiquer que les sondes « déviateurs de trajectoire » sont actuellement la solution la plus adaptée en cas de menace d’un Astéroïde tueur. A noter que la sonde Hera de l’Agence spatiale européenne visitera Dimorphos d’ici quelques années, et que les observations de la sonde seront comparées aux résultats des simulations de DART.