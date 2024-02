Microsoft travaille avec Nvidia, AMD et Intel pour l’upscale des jeux PC

Microsoft veut proposer une meilleure expérience pour les jeux sur PC et annonce une nouvelle API qui a pour nom DirectSR. Elle concerne la mise à l’échelle (upscale).

Une API pour l’upscale des jeux sur les PC Windows

DirectSR offre aux développeurs de jeux un moyen d’intégrer les fonctions d’upscale par intelligence artificielle de Nvidia, AMD et Intel. Microsoft décrit sa nouvelle API comme le « chaînon manquant » entre les jeux et les technologies de super résolution, et affirme qu’elle devrait fournir « une expérience plus fluide et plus efficace qui s’adapte à tout le matériel ».

« Cette API permet la super résolution de multiples fournisseurs grâce à un ensemble commun d’entrées et de sorties, permettant à un seul chemin de code d’activer une variété de solutions, y compris Nvidia DLSS Super Resolution, AMD FidelityFX Super Resolution, et Intel XeSS », indique Microsoft. L’idée semble être que les développeurs pourront prendre en charge cette API plutôt que d’avoir à écrire du code pour chaque technologie de mise à l’échelle.

L’officialisation de Microsoft intervient peu de temps après qu’une fonction d’upscale a fait son apparition dans une version test de Windows 11. La fonction a pour nom « Automatic Super Resolution » en anglais et indique : « Utiliser l’IA pour rendre les jeux pris en charge plus fluides avec des détails améliorés ».

À ce moment, il était suggéré que Microsoft travaillait sur son propre système d’upscale. Aujourd’hui, il semble que cette fonction s’intégrera dans les technologies existantes telles que DLSS, FSR et XeSS plutôt que d’offrir une alternative au niveau de Windows.

Microsoft indique que l’API DirectSR sera bientôt disponible avec une version test du SDK Agility. Il y aura plus de détails lors d’une session à la Game Developers Conference le 21 mars. La présentation sera faite par des cadres de Microsoft, Nvidia et AMD.