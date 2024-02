Windows 11 va améliorer les graphismes des jeux avec un équivalent du DLSS

Nvidia propose déjà le DLSS pour améliorer les graphismes des jeux vidéo sur PC. Il y a aussi FSR chez AMD et XeSS chez Intel. C’est maintenant au tour de Microsoft de proposer sa solution sur Windows 11. Elle est actuellement en test.

Comme l’ont repéré des utilisateurs, la dernière version test de Windows 11 cache un réglage qui a pour nom « Automatic Super Resolution ». Sa description est la suivante : « Utiliser l’IA pour rendre les jeux pris en charge plus fluides avec des détails améliorés ». L’utilisateur peut alors activer ou désactiver cette fonctionnalité.

Version 24H2 will have an AI "Super Resolution" feature, as previous reports mentioned. Here are some settings for it in Graphics settings – a default toggle and per-app options. (26052) pic.twitter.com/fI9t4ksTWH

— PhantomOcean3 ☃️ (@PhantomOfEarth) February 10, 2024