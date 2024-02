Trois autres sites portent plainte contre OpenAI et Microsoft pour violation du droit d’auteur

La collaboration entre Microsoft et OpenAI est loin de ravir les sites d’information, ces derniers estimant que le chatbot intégré à Windows viole allègrement leur droit d’auteur et limite du même coup leur audience. Le New-York Times a été le premier site à dégainer une plainte en justice et à réclamer des milliards de dollars de dommages et intérêts, un coup de grisou qui a visiblement donné quelques idées à d’autres créateurs de contenus textuels. Ainsi, à quelques jours d’intervalle, The Intercept, Raw Story et AlterNet ont intenté des poursuites distinctes sur des bases similaires : ces derniers affirment que le chatBot serait beaucoup moins populaire si « les utilisateurs pensaient que les réponses de ChatGPT violaient les droits d’auteur de tiers », un point de vue tout de même assez audacieux.

Un second argument semble encore plus retors (à minima) puisque les sites concernés estiment que la présence d' »un système de désinscription aux sites web » dans OpenAI prouve par défaut qu’OpenAI est conscient d’éventuelles violation du droit d’auteur. Gageons que si OpenAI ne proposait pas ce système de désinscription, ce dernier serait alors accusé de cynisme et de vouloir cacher l’utilisation de contenus de sites tiers. Pile je gagne, face tu perds. Dans les faits, les procédures en cours sont loin d’être gagnées par avance, l’utilisation d’extraits d’articles tombant sous le coup du « fair use » et du droit légal à la citation, un droit qui d’ailleurs permets tout simplement l’existence même des sites d’information.