IA : OpenAI accuse le New York Times d’avoir « piraté » ChatGPT

Accusé de violation des droits d’auteur par le New York Times, OpenAI a contre-attaqué en justice, accusant le quotidien d’avoir « piraté » ChatGPT pour produire des « résultats hautement anormaux ».

La contre-attaque d’OpenAI face au New York Times

OpenAI a déposé un recours en justice à New York, pour demander au tribunal d’exclure certains éléments et chefs d’accusation de la plainte du New York Times. « Contrairement aux allégations […], ChatGPT n’est en aucun cas un substitut à l’abonnement au New York Times. […] Dans le cours normal des choses, on ne peut pas utiliser ChatGPT pour servir des articles du Times à volonté », argumente OpenAI.

Le New York Times a lancé fin décembre des poursuites contre OpenAI et Microsoft. Le journal met en cause les méthodes de développement des plateformes d’IA génératives, en particulier de ChatGPT, qui « repose sur des modèles d’apprentissage massif construits en copiant et en utilisant des millions d’articles du Times protégés par les droits d’auteur ».

« La vérité […] est que le Times a payé quelqu’un pour pirater les produits d’OpenAI. Il lui a fallu des dizaines de milliers de tentatives pour générer les résultats hautement anormaux qui constituent » l’une des preuves de la plainte, estime OpenAI dans son recours. Le New York Times a « exploité des bugs », « enfreint les conditions d’utilisation » et fourni à ChatGPT « des parties des articles mêmes qu’ils cherchaient à obtenir », accuse l’entreprise. « Les gens normaux n’utilisent pas les produits de l’OpenAI de cette manière », ajoute la société.

OpenAI assure en outre qu’il est légal d’utiliser du matériel protégé par le droit d’auteur « dans la création de produits nouveaux, différents et innovants », citant des éléments de jurisprudence.

En décembre, le journal avait souligné que « pour produire du journalisme de qualité, le Times investit énormément de temps, d’argent, d’expertise et de talent », et que si sa capacité à en tirer des revenus était remise en question, la qualité et la quantité de la production rédactionnelle baisseraient.

« OpenAI et les autres défendeurs dans ces procès finiront par l’emporter parce que personne — pas même le New York Times — n’a le droit de monopoliser les faits ou les règles de la langue », promet OpenAI.