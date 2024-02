Nvidia GeForce Now va afficher des pubs avec la formule gratuite

La formule gratuite de GeForce Now évolue, avec Nvidia annonçant l’arrivée de publicités. Elles apparaitront avant que la partie débute réellement, à savoir le moment où le joueur attend que la connexion au serveur se réalise.

Des pubs sur GeForce Now

Les publicités sur GeForce Now seront au format vidéo et auront une durée de deux minutes au maximum. « Les utilisateurs gratuits commenceront à voir jusqu’à deux minutes de publicité lorsqu’ils feront la queue pour commencer une session de jeu », a déclaré une porte-parole de Nvidia à The Verge. Les publicités sur le service de cloud gaming feront leur apparition dès demain.

GeForce Now, qui a récemment augmenté ses prix en Europe, propose actuellement trois niveaux : Gratuit, Prioritaire et Ultime. Le niveau gratuit est un choix populaire pour certains qui l’utilisent comme mode d’essai pour voir ce que le service peut offrir sans avoir à enregistrer une carte bancaire. La durée de session de jeu est d’une heure. Avec les abonnements Prioritaire (10,99€/mois) et Ultime (21,99€/mois), les joueurs profitent de quelques avantages, dont la possibilité de jouer jusqu’en 4K avec des cartes graphiques RTX 4080, le ray tracing et jusqu’à 120 images par seconde.

Les publicités feront donc leur apparition dès demain avec la formule gratuite. Ceux qui paient ne verront rien de tout cela, ils ne sont pas concernés.