Nvidia GeForce Now va augmenter ses prix dès novembre

Mauvaise nouvelle du côté de GeForce Now, avec Nvidia qui annonce une hausse de prix en Europe et au Canada pour son service de cloud gaming. Ce sera une réalité à compter du 1er novembre 2023.

Dès novembre, l’abonnement Prioritaire de Nvidia GeForce Now coûtera 10,99€/mois, contre 9,99€/mois aujourd’hui. Ce sera 54,99€ pour six mois, contre 49,99€ à ce jour. Pour l’abonnement Ultime, le nouveau prix mensuel sera de 21,99€ contre 19,99€ aujourd’hui. Pour six mois, ce sera 109€ au lieu de 99,99€.

Nvidia fait savoir que les abonnés actuels et les nouveaux qui s’inscrivent avant le 1er novembre 2023 pourront obtenir leur abonnement au tarif actuel pendant 6 mois. Mais après cette période de 6 mois, ce sera les mêmes tarifs que ceux évoqués plus tôt.

Rien ne change pour ceux qui ont l’offre « Membres fondateurs à vie ». Aussi, Nvidia précise que la hausse de prix n’est pas d’actualité aux États-Unis ni au Royaume-Uni.

Mais pourquoi une hausse de prix pour GeForce Now ? Nvidia dit que c’est « pour tenir compte de l’augmentation des coûts opérationnels dans ces domaines », sans plus de précision.

Nvidia a annoncé cette semaine l’ajout de nouveaux jeux à GeForce Now depuis le Xbox Game Pass et d’autres plateformes, dont Forza Motorsports, From Space, Saltsea Chronicles et bien d’autres encore.